Estos son los municipios que pueden decidir las elecciones de Andalucía 2026

Pensar que unas elecciones autonómicas se ganan o se pierden únicamente en los grandes núcleos urbanos es una visión incompleta. Aunque en Sevilla, Málaga o Granada se concentra una enorme cantidad de votos, las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 también pueden decidirse en decenas de municipios de tamaño medio y pequeño. Los grandes partidos centran sus esfuerzos en estas localidades porque el sistema electoral provincial (con escaños repartidos en cada una de las ocho provincias) hace que cada voto en un municipio "clave" pueda ser decisivo para sumar o restar un escaño.

La importancia estratégica de los grandes municipios

Las grandes ciudades, aunque ya son focos principales por su población, son municipios tienen un papel aún más relevante en estas elecciones. No solo reparten muchos escaños (especialmente en provincias como Sevilla y Málaga), sino que en ellos suelen concentrarse los indecisos de última hora.

Así se reparten los grandes núcleos urbanos en Andalucía:

Sevilla (700.000): el mayor centro de decisión. Los resultados aquí son esenciales para que el PSOE mantenga opciones en la provincia.

Málaga (590.000): feudo tradicional del PP, pero la alta concentración de voto urbano joven puede beneficiar a Por Andalucía.

Dos Hermanas (140.000): Históricamente socialista, es un "termómetro" clave del voto obrero en el área metropolitana.

Jerez de la Frontera (210.000): Su población y su tamaño lo convierten en un puzle electoral: reparte voto entre la izquierda y la derecha.

Algeciras (125.000): El Campo de Gibraltar es un territorio sensible. El voto puede estar muy condicionado por problemas de empleo e industria. |

Granada (230.000): El centro universitario puede inclinar la balanza hacia la izquierda, mientras que el área metropolitana es más conservadora.

Los "Middle Towns": la lucha por el voto disperso

En provincias con menor densidad de población (como Jaén, Huelva o Almería), los municipios de entre 20.000 y 80.000 habitantes son los que realmente deciden el reparto de los últimos escaños. Partidos como Vox suelen crecer en estos "middle towns" industriales o agrarios. Ejemplos clave son:

Almería: El Ejido (90.000 hab.) y Roquetas de Mar (100.000 hab.) son municipios con una enorme población extranjera (más del 25%) y la pujanza de la agricultura intensiva hacen que estos municipios sean impredecibles y muy disputados.

Cádiz: San Fernando, El Puerto de Santa María y Chiclana. Su cercanía a la capital y su dinamismo turístico y naval los convierte en una zona de "oscilación" electoral donde el voto indeciso es clave.

Granada: Motril (60.000 hab.), como motor económico de la Costa Tropical, es un bastión tradicional del PSOE que el PP quiere arrebatar.

Jaén: Linares (55.000 hab.) y Úbeda (35.000 hab.) son núcleos urbanos en una provincia profundamente rural. La crisis industrial de Linares suele polarizar el voto

El "Voto Periférico" y los problemas locales

Ignorar los problemas específicos de ciudades más pequeñas sería un error, puesto que aunque la crisis de las mamografías afectó sobre todo al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, su gestión dañó la imagen del PP en toda la comunidad y ha puesto el foco en la sanidad rural. Por eso, municipios más pequeños con hospitales comarcales son vigilados de cerca por los partidos.

Además, las políticas de vivienda son centrales en la costa. En Marbella, Estepona (Málaga) o Rota (Cádiz), el precio del alquiler se ha disparado, convirtiendo la promesa de construir vivienda pública en un arma electoral de doble filo entre el PP (que apuesta por la colaboración público-privada) y el PSOE (que defiende la intervención del mercado).

El pulso por los municipios rurales: el "voto del interior"

Los grandes partidos no descuidan los pueblos pequeños. La I Estrategia frente al Desafío Demográfico de la Junta ha logrado sacar a 21 municipios del "riesgo de despoblación", como Pedro Abad (Córdoba) o Ardales (Málaga). Estos avances son banderas electorales para el PP.

Sin embargo, siguen existiendo 470 municipios en riesgo. El PSOE y Adelante Andalucía fían parte de su recuperación al voto del interior, denunciando el cierre de servicios y la falta de oportunidades, mientras que Vox capitaliza el descontento por la "España vaciada" en provincias como Jaén o Córdoba.

En resumen, la balanza electoral final probablemente se incline en municipios muy concretos: aquellos donde la población joven ha crecido, donde la sanidad es un problema candente o donde la presión por la vivienda ha llegado a su punto crítico. No es solo cuántos votos se sacan en Sevilla, sino cómo se distribuye la estrategia de voto en los "pueblos dormitorio" y las "ciudades medias" de cada provincia.