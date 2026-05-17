Qué partidos salen beneficiados de la alta participación en las elecciones de Andalucía 2026

Andalucía decidirá este domingo 17 de mayo quienes les representarán en el Palacio de San Telmo durante los próximos cuatro años. La participación electoral vuelve a situarse como uno de los factores clave, pues un alto grado de abstención tendría un impacto claro en el reparto de escaños. El PP parte como gran favorito a revalidar su mandato, mientras que el PSOE tratará de remontar los resultados de las pasadas elecciones andaluzas. Por su parte, Vox se posiciona como la gran amenaza para el bipartidisimo.

Los datos de las elecciones de Andalucía de 2022 muestran cómo la participación se situó en un 58,36%, es decir, casi la mitad de la población no ejerció su derecho a voto. Se trata de una cifra significativa aunque no excepcional en el contexto autonómico español, teniendo en cuenta, además, que Andalucía presenta participaciones algo inferiores a la media nacional según los datos históricos. Habitualmente, cuanto más gente vote, menos vale cada voto, por lo que una alta participación beneficiaría a los partidos mayoritarios, PP y PSOE. Sin embargo, el escenario de estas elecciones puede cambiar las tornas.

Como explican Paula Cañas y Javier García, de la consultora de investigación social GAD3, una mayor participación suele favorecer a PSOE y PP, ya que tienden a captar voto más moderado o menos politizado, aunque esto depende mucho del contexto electoral.

PSOE, gran beneficiado con la alta participación

María Jesús Montero durante la campaña electoral de las elecciones andaluzas de 2026. | Getty Images

Desde GAD3 explican que "si tomamos como referencia las elecciones andaluzas de 2022, observamos que una mayor participación tiende a reducir la distancia entre los dos principales partidos. Es decir, cuando vota más gente, la ventaja del Partido Popular sobre el PSOE se acorta. El PSOE, por lo tanto, parece depender más de la movilización de sus votantes".

El PSOE de María Jesús Montero tratará de no repetir los flojos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas como Extremadura y Aragón. Según las encuestas realizadas por GAD3 al principio de la campaña, el Partido Socialista conseguiría entre 29 y 30 diputados y un apoyo de un 23,8%. Estos datos serían similares a lo obtenido en las elecciones anteriores. Sin embargo, es probable que las desafortunadas palabras de Montero en el debate del pasado lunes influyan en el resultado final.

Montero se enfrenta al reto de movilizar a un electorado más amplio pero menos constante, por lo que la abstención podría ser clave para decidir su resultado final. Como ya han explicado desde GAD3, el Partido Socialista se podría ver beneficiado por una participación alta, aunque "este comportamiento no es homogéneo en todo el territorio andaluz".

"A nivel provincial, la tendencia general se mantiene, pero con una excepción relevante: en Sevilla, una mayor participación se asocia con un aumento de la ventaja del PP, justo lo contrario de lo que ocurre en la mayoría de provincias. Esto refleja que el comportamiento electoral depende también de factores territoriales y no solo del nivel de participación", explican.

El PP de Juanma Moreno, favorito en los sondeos, no depende tanto de la participación

Juanma Moreno, durante un acto de campaña el pasado 25 de abril. | Marian León / Europa Press

El Partido Popular afronta estas elecciones con positividad, al saber que los sondeos le sitúan como la fuerza más votada e incluso cerca de obtener la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Los populares, como explica GAD3, obtendrían entre 54 y 57 escaños, lo que supondría un 43,6% del apoyo electoral.

Como se detallaba previamente, siguiendo las últimas elecciones andaluzas, esa distancia entre populares y socialistas tiende a reducirse cuando hay una mayor participación. "Esto no se debe tanto a una caída del PP, pues mantiene un electorado bastante estable", explican.

Aún así, habitualmente, la alta participación beneficia a los dos grandes partidos en detrimento de los partidos en los extremos del espectro político.

Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, perjudicados con la alta participación

Gavira, Maíllo y García durante la campaña electoral. | Getty Images

Si la participación es alta, se verían perjudicados los partidos situados en los extremos, porque cuanta más gente vote, menos vale cada voto.

Vox llega a las elecciones con expectativas de superar sus resultados de 2022, aunque los sondeos indican una estabilidad clara. La formación liderada por Manuel Gavira oscilaría los 14 o 15 escaños, lo que supondría un apoyo de un 13,6%. Estos resultados son similares a los que consiguió en las pasadas elecciones, aunque si Juanma Moreno no obtuviera la mayoría absoluta, serían claves para decidir el devenir del Gobierno andaluz.

Por su parte, Por Andalucía lograría una meritoria cuarta plaza entre las fuerzas más votadas. Esto se reflejaría en cinco escaños, según revelan los sondeos de GAD3, equivalente a un 6,7% del apoyo electoral. La coalición de izquierdas, liderada por Antonio Maíllo, está integrada por Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde.

Respecto a Adelante Andalucía, según los pronósticos se situaría en torno a los cuatro o cinco escaños, un 6,1%. La formación de ideología nacionalista andaluza encabezada por José Antonio García buscará mejorar los resultados de las pasadas elecciones, donde obtuvieron apenas dos escaños y un 4,58% de los votos totales.

Pendientes hasta el último voto

En definitiva, una participación alta este 17 de mayo abre varios escenarios posibles. Puede propiciar una recuperación parcial de la izquierda si logra movilizar a sus abstencionistas habituales, pero también puede reforzar al PP si el aumento de votantes se concentra en perfiles moderados contrarios a Vox.

Cuando vota menos gente, cada voto vale más, y quienes mantienen bases estables salen reforzados. En Andalucía, más que nunca, la participación puede decidir el futuro del gobierno autonómico.