A quién beneficia el voto en blanco en las elecciones de Andalucía 2026

Andalucía decidirá este 17 de mayo quiénes serán los representantes en el Palacio de San Telmo. El Partido Popular parte como favorito a repetir como la fuerza más votada, incluso cerca de la mayoría absoluta. En frente, el Partido Socialista de María Jesús Montero que, a pesar de lo que pronostican los sondeos, tiene confianza en obtener un buen resultado. Por otro lado, formaciones como Vox, Adelante Andalucía o Por Andalucía podrían tener la llave para un posible gobierno de coalición.

La participación electoral se reafirma como uno de los aspectos a tener en cuenta, con dos factores decisivos como la abstención y el voto en blanco. En un escenario marcado por la incertidumbre y la fragmentación, su impacto puede ser determinante en el devenir de la escena política andaluza.

Los datos de las elecciones en Andalucía en 2022 indican que el 42% de la población no ejerció su derecho al voto. Aunque se trata de una cifra significativa, Andalucía presenta participaciones algo inferiores a la media nacional autonómica según los datos históricos.

Los partidos mayoritarios, beneficiados con el voto en blanco

María Jesús Montero y Juanma Moreno, fotografiados durante el día de Andalucía. | María José López / Europa Press

El voto en blanco se produce al no introducir nada dentro del sobre. Según establece la actual Ley Electoral, esta clase de voto se considera válido y, en consecuencia, se suma a los votos obtenidos por las diversas candidaturas para realizar el reparto de escaños.

Como han explicado a Onda Cero Javier García y Paula Cañas, analistas de GAD3, "el voto en blanco siempre beneficia a los partidos mayoritarios, es decir, PP y PSOE, porque aumenta el número de votos para conseguir escaño y esto perjudica a los pequeños". Si se echa la vista atrás, puede observarse cómo 36.865 personas decidieron votar en blanco, lo que equivale a un 1% del total.

Como el voto en blanco se suma al total de votos válidos, el umbral efectivo para entrar en el reparto de escaños aumenta ligeramente. Esto suele perjudicar a las formaciones pequeñas o a aquellas que están cerca del 3%, mientras que beneficia indirectamente a los partidos grandes y más consolidados.

En este contexto, un aumento del voto en blanco podría favorecer especialmente al PP y, en menor medida, al PSOE y Vox, ya que cuentan con un respaldo suficientemente amplio para superar sin problemas la barrera electoral. Por otro lado, si aumenta el porcentaje de voto en blanco, las candidaturas más pequeñas como Adelante Andalucía, Por Andalucía o potenciales fuerzas emergentes tendrían más problemas para conseguir escaños.

Diferencias entre abstención y voto en blanco

En unas elecciones es fundamental diferenciar entre dos factores que afectan de lleno al resultado final: las abstenciones y el voto en blanco. Aunque ambas opciones suelen interpretarse como una muestra de descontento o falta de identificación con los partidos políticos, sus efectos sobre el resultado final de unas elecciones son muy distintos.

En el primer caso, se produce cuando no se acude a votar y, por lo tanto, no afecta al reparto electoral. Por lo tanto, su principal efecto es político y simbólico, ya que una elevada abstención suele interpretarse como desafección ciudadana o falta de movilización electoral.

Por su parte, el voto en blanco se produce cuando el elector acude a votar pero introduce en la urna un sobre vacío o una papeleta sin candidatura marcada. Al considerarse válido, entra dentro del cómputo oficial y afecta al reparto de escaños.

Pendientes hasta el cierre de las urnas

En las elecciones andaluzas de 2026, la diferencia entre votos en blanco y abstenciones cobra especial relevancia porque varias fuerzas minoritarias se encuentran cerca del umbral necesario para conseguir representación parlamentaria. Un aumento del voto en blanco podría dificultar aún más su entrada en el Parlamento andaluz, mientras que una subida de la abstención afectaría principalmente a la participación general sin modificar directamente el reparto de escaños.

Lo que está claro es que un aumento de cualquiera de las dos revelaría la desafección política y la fatiga democrática que atraviesa la sociedad actual, las cuales también pueden decidir elecciones.