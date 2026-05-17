A qué hora cierran los colegios electorales en Andalucía 2026

Andalucía celebra este domingo elecciones autonómicas y un total de 125 candidaturas de 27 partidos concurren a estas elecciones del 17 de mayo en Andalucía. La distribución de candidaturas por provincias sería la siguiente:

Cádiz: 16 candidaturas

Sevilla: 16 candidaturas

Huelva: 15 candidaturas

Córdoba: 14 candidaturas

Granada: 16 candidaturas

Málaga: 17 candidaturas

Jaén: 14 candidaturas

Almería: 17 candidaturas

Como se puede apreciar, la distribución no es del todo uniforme en todo el territorio, puesto que trece de las formaciones se presentan en las ocho provincias que confirman la comunidad:

PP (Partido Popular)

PSOE

Vox

Por Andalucía

Adelante Andalucía

Nación Andaluza

Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)

PACMA

Escaños en Blanco

Se Acabó La Fiesta (SALF)

Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA)

Falange Española de las JONS

Andalucistas (en coalición con diferentes nombres locales según la provincia)

Otros partidos se presentan en más de una provincia, pero no en todas las ocho:

Partido Autónomos: Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla.

PCTE (Partido Comunista de los Trabajadores de España): Córdoba, Granada y Sevilla.

Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR): Almería, Granada y Huelva.

Y, por último, hay partidos que se presentan en una sola provincia. Estas son las candidaturas de carácter local o uniprovincial:

Almería: Regionalistas Pro Almería, Izquierda por Almería (IPAL), Almerienses.

Cádiz: 100x100 Unidos, Partido Andalusí.

Granada: Jubilados por el futuro, dignidad y democracia.

Huelva: Huelva Existe.

Jaén: Jaén Merece Más.

Málaga: Alternativa Malagueña, Conecta Andalucía, Sociedad Unida, Ahora España.

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

Tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): “el horario estándar de votación es de 9:00 a 20:00”; momento en el que se produce el cierre. Pero las personas que estén haciendo cola ante la mesa electoral antes de esa hora pueden votar aunque pasen las 20:00 mientras continúen en la fila.