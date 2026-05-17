Así es el sistema electoral en Andalucía: cómo se eligen los representantes de la Junta

El sistema electoral andaluz se rige por la Ley 1/1986 Electoral de Andalucía y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Podríamos definir que la Ley 1/1986, Electoral de Andalucía es la "Constitución Electoral" de la Comunidad, puesto que adapta el sistema electoral general a la realidad y la identidad política de Andalucía. Su importancia radica en que define los elementos clave que hacen único al sistema andaluz: define el "Quién" y el "Cómo", es decir, establece el número de diputados que conforman la Junta o crea las circunscripciones; también fija la barrera electoral autonómica y consagra el autogobierno.

Por su parte, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es la norma estatal que garantiza la uniformidad y las garantías básicas del proceso democrático en toda España.

Te explicamos paso a paso y de forma clara los puntos más importantes de la formación de la Junta de Andalucía.

¿Qué se elige?

La ciudadanía andaluza elige a los diputados y diputadas que conformarán la Junta de Andalucía, es decir, el parlamento autonómico. Este está compuesto por un total de 109 escaños. Una vez elegidos los dputados, ellos son los que eligen al presidente o presidenta de Andalucía, que después forma el Gobierno autonómico.

¿Cómo se reparten los escaños?

En España existen las circunscripciones electorales, que no son más que divisiones geográficas o territoriales utilizadas en los procesos electorales para agrupar votantes, asignar escaños y organizar la representación política. Funcionan como demarcaciones para la elección de candidatos, ya sea en sistemas uninominales (uno) o plurinominales (varios), siendo claves para la distribución proporcional de representantes.

Andalucía se divide en ocho circunscripciones electorales, que coinciden con sus provincias:

Almería: 12

Cádiz: 15

Córdoba: 12

Granada: 13

Huelva: 11

Jaén: 11

Málaga:17

Sevilla:18

En total 109 diputados. El reparto se basa en el Estatuto de Autonomía y la ley electoral andaluza, donde cada provincia recibe primero un mínimo fijo de diputados, y el resto se distribuye según la población. Este reparto busca equilibrar población y territorio, dando más peso relativo a las provincias menos pobladas.

¿Qué sistema de votación se usa?

El sistema es de representación proporcional .

. Se utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños, en el que

para repartir los escaños, en el que Las listas son cerradas y bloqueadas: si votas a un partido, no puedes alterar el orden de los candidatos.

¿Hay barrera electoral?

Según establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), para entrar en el reparto de escaños de las elecciones autonómicas de Andalucía, un partido debe obtener al menos el 3 % de los votos válidos en la circunscripción correspondiente. Este porcentaje puede variar en otro tipo de elecciones y también según la comunidad autónoma. Suele variar entre un 3% o un 5%.

¿Y cómo se forma el Gobierno de Andalucía?

Los pasos que se siguen para la formación del Gobierno en Aragón son los siguientes: