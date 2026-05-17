Cuánto es la mayoría absoluta en Andalucía 2026

El panorama político andaluz en 2026 está marcado por el claro dominio de Juan Manuel Moreno Bonilla y del Partido Popular, frente a una oposición fragmentada tanto a la izquierda como a la derecha.

Mientras que Moreno Bonilla mantiene una imagen moderada, centrada y con una alta valoración, incluso fuera del electorado tradicional del PP; el PSOE sigue siendo una fuerza importante, pero ya no domina Andalucía como lo hizo durante décadas. Tras perder la Junta en 2018, los socialistas están atravesando una etapa de reconstrucción en la que intentan recuperar el voto urbano y tradicional de izquierdas.

Por otro lado se encuentra el espacio de la izquierda alternativa, conformado por Adelante Andalucía, Sumar, Podemos e Izquierda Unida. Sus principales problemas son las divisiones internas, pérdida de apoyo respecto a años anteriores, y dificultad para movilizar al electorado joven y urbano. Aunque finalmente Sumar, Podemos e Izquierda Unida llegaron in extremis a conformar la coalición Por Andalucía, los tiras y aflojas entres las formaciones pasan factura en un electorado cada vez menos ilusionado.

Vox se posiciona como el único partido que puede convertirse en “llave” si Moreno Bonilla no alcanza la mayoría absoluta, ya que es el único socio posible del PP, puesto que compite directamente por el mismo tipo de votante.

Mayoría absoluta en la Junta de Andalucía

En una asamblea legislativa, la mayoría absoluta se define como la mitad más uno del total de sus miembros. Teniendo en cuenta que existe un total de 109 escaños, la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz para las elecciones autonómicas de 2026 está fijada en 55 diputados.

Cuando un partido consigue la mayoría absoluta tiene vía libre para:

Investir al presidente en primera votación (sin pactos).

Aprobar leyes y presupuestos con facilidad.

Formar Gobierno sin depender de otros partidos.

Controlar la agenda parlamentaria.

¿Moreno Bonilla tiene tan asegurada la mayoría absoluta?

La mayoría de encuestas coinciden en que el Partido Popular, con Moreno Bonilla como candidato, será el vencedor de las estas elecciones autonómicas en Andalucía. Según la encuesta preelectoral del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) publicada el 5 de mayo, el PP andaluz sería la fuerza más votada, con un 42,4% de los votos. Lo que se traduciría en unos 53-56 escaños. Y aunque las encuestas sonríen a Moreno Bonilla, el objetivo es gobernar sin depender de Vox. Aunque Vox no es el único factor real de riesgo que puede arrebatar la mayoría absoluta al Partido Popular andaluz, hay otros factores que pueden jugar en contra del PP andaluz: