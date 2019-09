"Mi mayor satisfacción en estos cuatro años es haber conseguido crear más de un millón de empleos", ha asegurado el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy se ha mostrado optimista respecto a los datos del paro y también en cuanto al crecimiento económico: "España es el país que más crece de toda la UE. Si esto me lo dicen a mí en 2012, no me lo hubiera creído", ha afirmado