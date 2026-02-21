Sánchez y Junqueras se reunieron en secreto en Moncloa para desbloquear el traspaso a Cataluña del IRPF

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, se reunieron este viernes en secreto en el Palacio de la Moncloa, un encuentro que no sirvió para desencallar el traspaso a Cataluña del IRPF, condición que los independentistas catalanes han puesto encima de la mesa para negociar tanto los Presupuestos catalanes como los Presupuestos Generales del Estado.

Esta reunión, avanzada por el diario 'La Vanguardia y confirmada por ERC a Europa Press, tuvo lugar este viernes por la mañana en la Moncloa, tan sólo horas después del regreso a Sánchez de su viaje oficial a la India.

Junqueras llevaba desde el miércoles en Madrid, donde además de reunirse con sus compañeros parlamentarios, ha aprovechado para verse con el jefe del Ejecutivo para insistir en su reivindicación.

Primeros Presupuestos con Illa como presidente

Todo apuntaba a que se daban las condiciones para poder sacar adelante los primeros presupuestos con Salvador Illa al frente de la Generalitat, si bien el encuentro entre Sánchez y Junqueras parece haber frenado esa posibilidad porque el Gobierno mantiene su rechazo a traspasar a Cataluña la recaudación del IRPF.

Y eso pese que éste es un asunto, que se encuentra en el pacto de investidura de Illa de 2024 y que recibió el plácet del Gobierno. Sin embargo, tras la cita de este viernes entre Sánchez y Junqueras, se ha constatado que no parece que ahora sea el momento.

Los republicanos catalanes retiraron ya la proposición de ley en el Congreso para que Cataluña pueda recaudar el IRPF con la intención de superar las diferencias y con idea de transformar su contenido en enmiendas pactadas con el PSOE en la tramitación en la Cámara baja del nuevo modelo de financiación.

"No se dan las condiciones"

Este sábado, Junqueras ha anunciado que "no se dan las condiciones para poder iniciar una negociación presupuestaria" en Cataluña "porque el PSOE sigue sin cumplir y sin dar garantías de cumplimiento en el ámbito del IRPF".

En su intervención en abierto ante el consejo nacional de ERC, Junqueras ha asegurado que le corresponde ahora al PSC "convencer" al PSOE de que cumpla sus "compromisos" con ERC.

"Si el PSC convence al Gobierno español de que cumpla sus compromisos con el IRPF, su recaudación y su gestión, entonces sí se darán las condiciones para negociar presupuestos. Es muy sencillo", ha explicado Junqueras.