El PSOE respalda el paso dado por Rufián para "agitar el avispero" de la izquierda: "Necesitamos que se unan"

El PSOE respalda el paso dado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de urgir una alianza a las formaciones a la izquierda de los socialistas, tras ser penalizadas en las pasadas Elecciones Generales y en diferentes convocatorias autonómicas por la fragmentación al aplicar la Ley D'Hondt.

Los socialistas respaldan la propuesta de la unión más allá de su izquierda y el paso dado por Rufián para "agitar el avispero". Pese a que no es una propuesta suya, tal y como indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, fuentes socialistas piensan que "es lo que tienen que hacer". "Necesitamos que se unan", añaden también fuentes gubernamentales.

Necesidad de unos "socios fuertes"

La mayoría en el partido considera que necesita en los próximos comicios generales a unos "socios fuertes" para poder sumar y tener posibilidades de seguir gobernando.

Es decir, el PSOE da este respaldo a Rufián porque les beneficia, ya que el 'efecto D'Hondt' en las pasadas elecciones parte del voto de estas formaciones de izquierda, que sirvió para que PP y Vox aprovecharan los restos dejando a muchos de estos pequeños partidos de izquierda sin representación o infrarrepresentados en relación con su fuerza electoral.

Por ello, ven bien que el líder de ERC en el Congreso "agite el avispero", pero no consideran que él pudiera ser el candidato de toda la unión porque es "independentista". Un miembro del Gobierno explica a Servimedia que Rufián es "un buen político", pero no considera que deba ser él la cara visible que englobe a todo el electorado más allá de la izquierda del PSOE.

"Esto les sirve para que despierten", comenta un diputado socialista sobre el mensaje de unión de Rufián. De hecho, el acto en el que Izquierda Unida, Sumar y Comunes lanzarán la nueva coalición se ha adelantado y se celebrará dos días antes que el propio acto de Rufián.

"Aunque le cueste el puesto en ERC"

El portavoz de ERC celebrará el próximo 18 de febrero un acto en la Sala Galileo de la capital, junto al portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, para incitar un debate sobre el futuro de la izquierda más allá de los socialistas.

"Pensamos que ni el propio Rufián tiene pensado un formato o cómo sería posible esa unión, pero lo que busca es que esa izquierda despierte y se mueva para organizar entre ellos diálogo y reflexión, aunque le cueste su puesto en ERC", señala a Servimedia alguien cercano del entorno del portavoz de ERC.

Otro cargo socialista comenta a este medio que, de conseguirse esta unión, podría hasta dar lugar a "una legislatura más estable que la actual" porque "permitiría acuerdos a largo plazo como los que mantenemos actualmente con Sumar y antes lo hicimos con Podemos" afrontándolos, además, desde una nueva perspectiva más federal.

Podemos, posible escollo

Sin embargo, ya hay voces en Sumar que consideran que Podemos, en este caso, podría ser un escollo, ya que no quiere participar, de momento, en estas reflexiones.

Un ministro del Gobierno señala que se "conforma" si esa formación obtuviera un 3% en los próximos comicios, al mismo tiempo que considera "necesario" que se incluya a la formación y que "se abran propuestas" para hacerlo factible.

Algún diputado socialista en el Congreso no desdeña que si se produce esta confluencia de cara a las generales pueda llegar a ser tercera fuerza y ello empujaría a confrontar directamente con los votos que el pasado 23-J ganó Vox. Es por ello que al PSOE le urge esta unión "para que la victoria de Sánchez sobre Feijóo no fuera pírrica" por el hundimiento de las posibilidades de la izquierda, concluyen.