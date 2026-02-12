Ignacio Urquizu da las claves electorales para que la propuesta de Gabriel Rufián "tenga alguna posibilidad"

Ignacio Urquizu, sociólogo experto en demoscopia, ha centrado su sección semanal en Más de uno en el análisis del espacio electoral a la izquierda del PSOE. Este sector del electorado es el grupo al que Gabriel Rufián pretende movilizar con una nueva candidatura centrada en los partidos nacionalistas e independentistas de izquierdas, por lo que Urquizu ha querido "ponerle números".

El sociólogo ha explicado que, al comienzo de la democracia, fue el Partido Comunista de España quien concentró los votos de este electorado. Tras su declive, tomó el relevo Izquierda Unida, una coalición en la que se integraba el propio PCE. La primera década de los 2000 fue especialmente complicada para ese espacio político, hasta la irrupción de Podemos en 2013.

En la actualidad, el PSOE concentra en ese espacio el 45% del voto, el dato más alto durante la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. No obstante, el mayor apoyo histórico del Partido Socialista en este segmento se produjo en 2008, cuando José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó el 60%.

Solo el 13% de los votantes se declara huérfano de partido

Mientras tanto, el resto de formaciones a la izquierda del PSOE atraviesan horas bajas: el 11% declara intención de voto a Sumar y el 7,5% a Podemos. Según los datos del CIS, cerca del 13% de los votantes de extrema izquierda se declara huérfano políticamente, la cifra más baja entre todos los espacios ideológicos hasta llegar a la extrema derecha. Este dato, según Urquizu, indica que este espacio no resulta especialmente propicio para la creación de un nuevo partido.

El perfil sociodemográfico de estos votantes presenta una edad media de 53 años; el 54% son mujeres; más del 50% reside en ciudades intermedias y solo el 25% declara tener estudios superiores. Además, es el grupo ideológico en el que un mayor número de personas se identifica como clase trabajadora u obrera.

Un 10,9% apoya a Gabriel Rufián como presidente del Gobierno

En cuanto a sus preferencias políticas, el candidato que más apoyan para ser presidente del Gobierno es Pedro Sánchez, seguido por Gabriel Rufián con un 10,9%. Una cifra similar se observa entre el conjunto de votantes de izquierdas, donde Rufián también ocupa el segundo lugar, con el 7% de apoyo.

Urquizu ha resumido la situación señalando que "Su primer problema son las izquierdas y el segundo, los extremismos". En este sentido, considera que "Gabriel Rufián se quiere tirar a una piscina donde no hay mucha agua", debido a que el electorado potencial está ya bastante consolidado en sus posiciones. No obstante, ha apuntado que los partidos nacionalistas e independentistas a los que pretende dirigirse se ven favorecidos por la actual ley electoral, al concentrar territorialmente su voto.

Asimismo, ha señalado que el PSOE ha logrado absorber parte del espacio político que anteriormente ocupaban otras formaciones, en un contexto en el que existe la percepción de que el Partido Socialista está situado más a la izquierda que en otras etapas.

Fugas del partido socialista hacia el PP y VOX

Urquizu también ha destacado movimientos relevantes en el electorado socialista: cerca de un millón de votantes que en su día apoyaron al PSOE optarían ahora por el PP o Vox, con 600.000 inclinándose hacia los populares y 400.000 hacia el partido de extrema derecha. Este cambio se observa especialmente entre parejas jóvenes que viven en el extrarradio de las ciudades, un perfil que ha pasado de votar a Podemos a decantarse por Vox, tras un paso intermedio por Ciudadanos.

Por último, el sociólogo ha señalado que el momento actual de la política española está marcado por "ausencia de proyecto político".