Alsina comenta la foto de Rufián en la portada de El País: "Yo le veo guapo"

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido uno de los protagonistas de la semana debido a su propuesta de conformar un frente de izquierdas que aglutine a aquellos partidos que estén a la izquierda del PSOE.

El propio Rufián ha confesado en una entrevista al diario El País que no pretende dar el salto a la política nacional ni ser la cabeza de una confluencia de izquierdas, pero ha reconocido tener miedo a un posible Gobierno de derechas, por lo que su intención es "hacer todo lo posible" para que salga adelante esa iniciativa, aún con todos los riesgos que conlleva: "Si me cuesta el cargo, peores trabajos he tenido".

El comentario de Carlos Alsina

Carlos Alsina ha venido refiriéndose durante toda la semana a ese protagonismo de Gabriel Rufián. Este miércoles, se refería el presentador de Más de uno al intento de la izquierda por unirse con varios proyectos, entre ellos, el del líder de ERC en el Congreso: "Reconoce que no tiene apoyo político, pero dice tener mucho apoyo social porque ahora le llaman de zonas de Andalucía para mostrarle su apoyo a pesar de seguir siendo catalán e independentista".

Este jueves, Alsina ha vuelto a referirse a Rufián, "esta estrella que no sé cuánto durará, pero que de momento está en una semana de gran repercusión mediática con portada de El País incluida". Sobre la entrevista en dicho medio, también ha llamado la atención sobre la foto elegida para ilustrar la noticia: "Ahí está esta foto en la que yo le veo guapo".