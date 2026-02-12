La parodia de Polonia con Rufián a lo Bad Bunny y su frente de izquierdas: "Si alguien alza el brazo, será para decirme 'menudo pelazo'"

Dos de los protagonistas de la semana han sido Gabriel Rufián y Bad Bunny. El líder de ERC en el Congreso, porque estos días ha reclamado un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales ante la posibilidad de que la derecha y la ultraderecha ganen los comicios y consigan formar gobierno. Y el cantante, por su actuación durante el descanso de la Super Bowl en California.

Por ello, el programa de humor Polònia ha publicado una nueva parodia que presenta a un Rufián 'badbunnizado' defendiendo este "frente de izquierdas" al ritmo de su propia versión de 'DtMF' ('Debí tirar más fotos').

"La ultraderecha sube como el pan. Tengo la solución: un chico de Santaco llamado Rufián", así empieza la canción interpretada por un Gabriel Rufián con un outfit completamente blanco similar al que llevó el cantante durante el descanso de la Super Bowl.

La canción de Rufián en Polònia

"La ultraderecha sube como el pan. Tinc la solución: un noi de Santaco que es diu Rufián.

El político más valorado en Madrid capital, y eso que es catalán.

La izquierda haremos crecer i el feixisme a l'INEM.

Ja ha nascut el nou Che, però en lloc d'una boina, jo porto tupè.

¡Menudo galán!

Amb tants vots com retuits, seré president.

¡Qué estilo llevando chándal, Rufi! Vamos a tirarnos un selfie.

Tengo el tuit preparado, vamos a atacar.

Es hora que tiemble Abascal.

Dices: "Rufi, ¿con quién estás?"

Voy a llegar con Maíllo, Montero, Garzón, Díaz, Almodóvar, Serrat, Broncano, Évole.

¡Se van a cagar! ¡Soy el 15M sin acampar!

Voy a tener más votos que estando en ERC

con un frente de izquierdas, y más si soy yo quien lidera.

Si en España hay alguien que alce el brazo,

será para decirme "menudo pelazo".

Que va a tener más votos que estando en ERC

con un frente de izquierdas que casualmente él lidera.

Ojalá que los rojos todos se sumen,

Y si me la pego, Pedro me ayude.

God Bless las izquierdas canallitas

Podemos, Sumar, Bildu, BNG, Compromís, Más Madrid, quien sea que esté liderando ahora la CUP.

Que no em tireu més fotos,

que no deixo Esquerra.

Qui ha dit "frente de izquierdas

Prefiero a mi amigo Junqueras.

Que donde dije digo ahora digo Diego.

A ver quién se repone de esta hostia al ego".