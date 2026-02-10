ELECCIONS A L'ARAGÓ

El creixement de Vox i la debilitat del PSOE: un escenari extrapolable a les generals?

A 'La Brúixola' ens visita el doctoren ciència política de la UAB, Ernesto Pascual, per analitzar l'escenari polític que deixen les últimes eleccions autonòmiques a l'Aragó

Redacción

Barcelona |

Els resultats de les eleccions anticipades a l’Aragó dibuixen un escenari polític que pot tenir lectura més enllà de l’àmbit autonòmic. Com explica l'expert Ernesto Pascual, tot i la victòria del Partit Popular, "la fragmentació parlamentària obliga a buscar aliances" i posa de manifest la dificultat de construir majories sòlides, un patró que també podria repetir-se en unes eleccions generals.

L’anàlisi del recompte mostra un reforç clar de Vox, que duplica els seus escons i es consolida com a actor clau dins del bloc de la dreta, mentre el PSOE registra una davallada significativa i perd capacitat de mobilització del seu electorat. Aquest equilibri de forces apunta a un escenari en què "guanyar no és sinònim de governar, sinó de negociar en posicions cada vegada més condicionades", apunta Pascual.

En clau estatal, aquest escenari reforça la idea que unes eleccions generals podrien desembocar en una aritmètica similar: blocs molt ajustats, partits grans sense majories clares i socis reforçats amb capacitat de condicionar governs. El cas aragonès apunta a un possible PP dependent de Vox i a un PSOE afeblit i amb dificultats de mobilització, un patró que, si es confirma en altres territoris, podria marcar decisivament la governabilitat a Espanya.

