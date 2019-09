Amb Oriol Lugo i Anna Farré, psicòlegs, parlem de com tornar a la normalitat del dia a dia i a la feina un cop es finalitzen les vacances. Parlem del concepte "Reshoring" o com les empreses comencen a retornar els centres productius al nostre país amb el professor de la EAE Business school Marcelo Leporati. Marta González ens parla de com d'important és tenir aficions, hobbies per millorar les nostres capacitats.