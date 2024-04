Divendres d'espectacles, sèries i música

Comencem amb el Robert Calvo que ens porta fins al Teatre Lliure per parlar-nos d'Ifigènia, l'adaptació teatral de la tragèdia grega sota la direcció d'Alícia Gorina. Aprofitant que ha arrencat la campanya electoral a Catalunya, el Jaume Mas ens proposa quatre sèries que giren al voltant de la política: Veep, Vota Juan, Borgen i Trump: An American Dream.

Per tancar la plana cultural de divendres, la Marta Lozano ens explica l'agenda musical d'aquests dies que passa per artistes com Andrea Bocelli, Álvaro de Luna o el grup Mägo de Oz. A més, ens explica també les últimes novetats de l'actualitat musical.