TEBVist, una televisió feta per persones amb discapacitat intel·lectual: "Som 100% capaces"

El 3 de desembre de l’any passat, la televisió pública catalana va fer història emetent el primer informatiu editat i copresentat per persones amb discapacitat intel·lectual. Tot i que va ser una aposta valenta, ja hi havia un precedent, i és que feia gairebé una dècada que existia una televisió en línia 100% inclusiva. Es tracta de TEBVist, un mitjà de comunicació que fan possible una trentena de persones amb discapacitat intel·lectual.

Creat l’any 2014 amb el lema “100% capaces”, els valors fundacionals d’aquesta televisió online són la inclusió social, la diversitat i l’empoderament. Aquest és l’esperit que han mantingut al llarg dels seus deu anys de trajectòria i que aquest dijous, 12 de desembre, celebraran en un acte al Born Centre de Cultura i Memòria. L’homenatge estarà presidit ni més ni menys que per l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. 24 hores abans d’aquest moment tan especial, a La Brúixola d'Onda Cero hem rebut la visita de tres dels artífexs de la iniciativa: Josep Maria Soro, director de TEBVist, i Maria Arenas i Joel Cabrera, presentadors d’aquest mitjà.

Uns mitjans diversos per a una societat diversa

Segons Soro, una de les finalitats amb les quals va néixer TEBVist va ser donar visibilitat a les persones amb discapacitat. "No les veiem gairebé mai als mitjans de comunicació", ha lamentat el director d'aquesta televisió. Alhora, també volien generar "continguts audiovisuals de qualitat que permetessin que la societat reflexionés sobre la importància de la diversitat". En aquest sentit, Arenas ha remarcat que "la societat és diversa" i que, per tant, els mitjans també ho han de ser.

"Tenim molt de talent", ha reivindicat Cabrera, que fa cinc anys que col·labora en el projecte. "La gent pensa que les persones amb discapacitat no som capaces de fer les coses, i sí que ho som", ha afegit la seva companya.