La guanyadora ha estat SURT, Fundació de dones, pel seu compromís amb la igualtat de gènere i la millor inserció laboral de les dones. La finalista ha estat l’Associació Catalana de la Síndrome de RETT, que ha estat reconeguda per la seva tasca en favor dels malalts afectats per aquest trastorn i les seves famílies. L’acte d’entrega del premi ha estat retransmès en un programa especial presentat per Mònica Günther.