Ciutat Solidaria: Tarpuna

Tarpuna és una cooperativa que pretén canviar la societat des de diferents àmbits utilitzant el treball al camp com a eina per aconseguir-ho. Formada per tècnics agrònoms, va néixer com una proposta per conscienciar sobre la cura del medi ambient però ràpidament va adonar-se que, a més, podria utilitzar-ho per inserir a la societat persones en situació de vulnerabilitat. D'aquesta manera, a principis dels 2000 es va constituïr com a cooperativa al servei de la societat.

A Tarpuna, a banda de dedicar-se a la seva tasca principal d'inserció social, també assessoren iniciatives d'horts tant urbans com municipals, compten amb un àrea creativa comunitaria que serveix de calaix d'idees, defensen una economia col·lectiva i social i imparteixen cursos educatius i de formació. A 'La Ciutat' hem parlat amb el seu director i un dels socis fundadors, Josep Maria Vallès.