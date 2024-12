Ciutat Solidaria: Després del Suïcidi Associació de Supervivents

'Després del Suïcidi - Associació de Supervivents' treballa amb l’objectiu de generar un espai per l’acompanyament i el suport a persones en el dol de la mort per suicidi. És una associació formada per supervivents i per a supervivents, que destaca la importància de trobar, diuen, un arbre en el que recolzar-se, descansar i recuperar forçes per avançar fins a una vida en calma. A La Ciutat hem parlat amb la Cecilia Borràs, presidenta, supervivent, i psicòloga de l’entitat, que ens ha explicat que l'associació neix arran de la mort del seu fill, Miquel, per la sensació de sentir-se sola. "No podia explicar que el meu fill havia mot per suïcidi, la sol·litud és inmensa i vaig tardar dos anys en trobar una mare que va passar per el mateix", explica. "Oferim una acollida per a que aquella persona conegui a una altra persona que hagi passat el mateix dol. Aquí pot preguntar el que vulgui, el que necesiti", afegeix. "Donem molta informació sobre el suicidi, és un tema tabú en la societat. Pareix que la palabra 'suicidi' incomoda", diu Cecilia respecte al tractament que li dona la societat al tema del suïcidi.