Ciutat Solidaria: Insercoop

Insercoop és una cooperativa que treballa per inserir sociolaboralment persones amb especial dificultat per fer-ho. Va néixer ajudant ex toxicòmans o ex presos a aconseguir feina i formar-se però ha acabat ampliant el seu espectre a qualsevol persona que necessiti assessorament o formació per aconseguir una feina.

Per conèixer més d'aprop Insercoop hem parlat amb el seu director, Xavier Orteu, que ens ha explicat el meticulós procés d'nserció que porten a terme i els nombrosos projectes amb els que compten, que van des de la inserció a la formació, amb cursos propis que proporcionen coneixement a les persones que ho necessitin.