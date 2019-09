A la barcelonina Maria Prandi, el 2015, li van diagnosticar un càncer de mama. Després del tractament va voler recuperar els seus hàbits per reforçar-se física i mentalment. Amant de la natura, va decidir continuar amb les seves travesses per la muntanya però es va trobar amb un problema: no hi havia motxilles aptes per a dones que han patit càncer de pit i a les que se les recomana no agafar pes per evitar els linfoedemes. La Mònica Günther i la Maria Gómez han parlat amb ella a La Ciutat.