Ciutat Solidària: Hàbitats

L'associació 'Hàbitats' porta des de l'any 1997 fent valdre el seu objectiu d'apropar les persones a l'entorn natural per fomentar la conservació dels ecosistemes, la biodiversitat i el patrimoni. Els seus principals pilars son l'educació, la participació i el voluntariat. A 'La Ciutat' hem parlat amb el seu president, el Tomàs Pedrosa, que ha reivindicat la conservació dels rius com una part fonamental d' 'Hàbitats'. En una època on els rius han agafat gran protagonisme amb el desastre de la DANA que ha deixat devastada part de la Comunitat Valenciana, Pedrosa ha reivindicat la importància de tenir cura de la xarxa fluvial. A més, ha confirmat que avui dia, tot i millorar, l'estat dels rius és molt lluny del que marca la Unió Europea de cara al 2027.