Ciutat Solidaria: Fundació Salas

La Fundació Salas porta més de dues dècades posant al mercat habitatges a preus assequibles per tal de donar resposta a una demanda social no satisfeta. Ho fan tant en el mercat de venda com en el de lloguer, amb habitatges d’obra nova i en col·laboració amb l’administració pública i amb d’altres entitats. A 'La Ciutat' hem conegut més d'aprop aquesta entitat de la mà del seu president, José Miguel Deus, que ens ha explicat els projectes amb els que compten, com s'ho fan per aconseguir posant a l'abast dels més necessitats aquests habitatges que en condicions normals no es poden permetre, i també hem reflexionat sobre la complicada situació del sector de l'habitatge, que sens dubte atravessa una de les grans crisis dels darrers anys.