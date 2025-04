Avui hem parlat amb l’Associació de Formació Esportiva de Malgrat, que creu en l’esport com una eina d’inclusió social. L’associació lluita per visibilitzar aquesta disciplina i especialment a les dones que la practiquen. Per saber-ne més hem parlat amb l’Alex Baena, portaveu de l’associació i propietari del TOP King training center de Malgrat de Mar