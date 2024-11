Ciutat Solidaria: ACATHI

L'associació ACATHI va néixer el 2003 amb el propòsit de donar suport, acompanyar i assessorar les persones migrades que formen part del col·Lectiu LGTBIQ+. La seva tasca parteix de la intenció de fer de base perquè aquestes persones es sentin amparades i coneguin els seus drets i es diversifica en diversos projectes, programes que estàn lligats tant a la comunitat internacional, com els projectes PRISCILA i 'Beyond Gender' com a la local.

A 'La Ciutat' hem parlat amb el seu president, Rodrigo Araneda, que a l'hora d'explicar el per què de la fundació d'ACATHI ha deixat clar que "ens vam adonar que les persones migrades que arribaven a Barcelona es trobavem, d'una banda, amb que les entitats del sector de la migració els deien que no hi cabia el debat sobre el col·lectiu LGTBI i per part de les entitats LGTBI els deien que el debat sobre migració no era la seva tasca, per tant, vam veure evident que s'havia de crear una entitat que pogués trobar solucions per a aquestes persones que, si ja tenen prou complicacions amb el fet de migrar, encara en tenen més a l'hora de formar part del col·lectiu LGTBIQ+".