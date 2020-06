La immobiliària de les persones sense recursos

LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

El dret a l’habitatge digne és un dret que haurien de poder garantir els governs i les administracions de tots els països però la realitat és que això no és així. A l’espai Ciutat Solidària que es fa setmanalment a La Ciutat de Mònica Günther amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, avui hem conegut una entitat que porta anys lluitant per tal que el dret a l’habitatge digne sigui una realitat per a tothom: la Fundació Mambré.