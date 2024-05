Ciutat Solidaria: Goofy's Surf Aid Kids

L'associació Goofy's Surf Aid Kids va néixer fa menys d'una decada des de l'àmbit sanitari i amb l'objectiu d'ajudar a infants i joves amb discapacitats físiques o psíquiques. Ho fa utilitzant una pràctica esportiva molt estesa arreu del món: el padel surf. Es tracta de sessions de padel surf on els infants entren a l'aigua, pugen a les taules de surf i disfruten d'una jornada que els permet oblidar el dia a dia i superar aquestes complicacions.

A més, a banda de la seva activitat diaria han organitzat el seu primer esdeveniment: el Goofy's Fest, un petit festival de música que es celebrarà aquest dijous a la Sala Luz de Gas i per on passaran artistes com LILDAMI, Siderland o Dani Flaco. A 'La Ciutat' hem parlat amb un dels seus co-fundadors, el Carles Gilibets, en una xerrada molt emotiva que convida a conèixer l'associació i també a donar-los suport, per exemple, acudint aquest dijous al Goofy's Fest, que els permetrà recaptar per tenir més recursos per portar a terme més sessions.