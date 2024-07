Ciutat Solidària: Associació de Famílies Monoparentals

Avui a La Ciutat d'Estiu, hem parlat amb l'Elena Valle presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals. Des d'aquesta entitat treballen per poder ajudar a totes aquelles famílies que estan encapçalades per un únic progenitor, principalment dones. El principal propòsit és reivindicar la igualtat de drets i oportunitats dins d'una societat que, tot i ser cada dia més diversa, encara no entén la realitat i les problemàtiques d'aquelles famílies que no són les tradicionals. Des de l'associació també ofereixen serveis que se centren sobretot en la inserció laboral, així com l'organització de diferents tallers i sortides grupals.