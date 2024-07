Ciutat Solidaria: Prohabitatge

L'associació Prohabitatge va néixer el 1999 amb un propòsit molt clar: Facilitar l'accés a un dret bàsic com és l'habitatge a persones vulnerables o en risc d'exclusió social.

Precisament en un sector que passa un molt mal moment com és el de l'habitatge, a Prohabitatge volen garantir un sostre a col·lectius que, per un o altre motiu, ja tenen dificultats per trobar habitatge com les persones sense llar, dones trans o dones que han patit violència de gènere, entre d'altres.

A 'La Ciutat' hem parlat amb la responsable de l'àrea de gènere de Prohabitatge, Sílvia Laporta.