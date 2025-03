Ciutat Solidaria: CIM Project

CIM Project és una associació impulsada per la fisioterapeuta i psicòloga sanitaria de l'Hospital de la Vall d'Hebrón Mayte Serrat. La seva finalitat és aprofitar l'activitat esportiva de muntanya per inserir persones amb mobilitat reduïda, afectacions físiques i també d'altres col·lectius en risc d'exclusió social. La seva eina per aconseguir-ho son els esports de muntanya com el senderisme o la marxa nòrdica entre d'altres.

La seva presidenta, Mayte Serrat, ens ha explicat com son aquestes sortides i com ajuden persones amb afectacions molt variades, així com la gran aportació tant psicològica com física que tenen les seves activitats. El novembre del 2024 van aconseguir fer una expediciño a l'Everest i tenen previst fer d'altres grans sortides fora de les fronteres catalanes.