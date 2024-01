Ciutat Solidaria: Colectic

Avui al 'Ciutat Solidaria' hem conegut Colectic. Es tracta d'un projecte cooperatiu que treballa per afavorir la reinserció en persones en risc d'exclusió social utilitzant la tecnologia com a eina. L'entitat va néixer el 1992 al Raval, amb la necessitat de permetre els joves més desfavorits del barri integrar-se a la societat i utilitzant la tecnologia com a vehicle per aconseguir-ho. Tot i néixer al barri del Raval, Colectic va més enllà del cèntric barri de Barcelona, i de fet recentment ha obert una nova delegació al barri de Sant Andreu que forma part del 'Canòdrom', un ateneu d'innovació digital i democràtica. Treballen en xarxa per poder arribar a quantes més persones els sigui possible, i el perfil més habitual és el d'una persona jove en risc d'exclusió social. A 'La Ciutat' hem parlat amb la seva presidenta, Sara Borrella per conèixer per dins Colectic.