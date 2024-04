Fundació Amaranta treballa per dignificar la vida de les dones

L’associació, enfocada a la integració i incorporació social des d’una perspectiva de gènere i drets humans per dones i menors víctimes de violència, va ser creada per les Religiosas Adoratrices el 2006 a Madrid. Des d’aquell moment ha ampliat la seva acció a set ciutats més d’Espanya. Aquest 2024 ha arribat a Catalunya amb l’objectiu de dignificar la vida de les dones. Ens ho ha explicat la coordinadora d’Intervenció Territorial de la Delegació a Catalunya de l'entitat Mònica Soler.

Per contactar amb la Fundació Amaranta, hi ha un telèfon actiu 24 hores per atendre dones que han estat víctimes de tràfic de persones: 679.65.40.88.