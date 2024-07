Ciutat Solidaria: Fundació Jubert Figueras

La Fundació Jubert Figueras neix el 2003 amb l'objectiu d'oferir allotjament a familiars de persones malaltes de fora de Barcelona per evitar el desgast físic i mental que suposen els desplaçaments diaris d'aquests per visitar el seu familiar malalt.

Tot comença amb la Paola Jubert, una metgessa de preventius en un hospital de Barcelona que un bon dia s'adona d'una situació dura i injusta com és la impossibilitat d'una familiar d'un pacient de quedar-se a dormir a Barcelona perquè no disposava d'algú conegut per allotjar-se i no podia permetre's ni una pensió. Davant d'aquesta situació, la Paola decideix llogar un pis per cobrir aquesta necessitat, i a partir d'aquí la fundació creix sense parar fins arribar, avui dia, a comptar amb 12 pisos i amb hotels que de forma ocasional ofereixen els seus espais per fer aquest servei.

Si vols conèixer la gran tasca que porta a terme la Fundació Jubert Figueras escolta aquest Ciutat Solidaria on parlem amb la seva fundadora, la Paola Jubert.