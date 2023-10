Inclús: Audiovisual adaptat a les persones discapacitades

No és molt habitual que una productora audiovisual es converteixi en associació solidària. És el que ha passat amb Inclús, un festival que ha nascut d'una productora petita i que s'ha acabat convertint en una associació. Fa 11 anys, un grup de petits productors audiovisuals va prendre la iniciativa d'organitzar un festival amb el nom d' 'Inclús'. Aquest festival té la particularitat d'estar totalment adaptat a les especificitats de les persones discapacitades, permetent que tant invidents com sords com qualsevol tipus de persona amb alguna discapacitat pugui gaudir de l'audiovisual. La seva tasca no queda aquí: I és que a mida que el festival anava creixent, ho feia també la necessitat de seguir ajudant a les persones que ho necessitin, i avui dia és una associació que organitza activitats de tot tipus per ajudar no només durant el festival sino també tot l'any.