Ciutat Solidaria: Camina Senegal

L'associació 'Camina Senegal' neix amb el viatge de la seva fundadora, Mònica Moro, al Senegal l'any 2018. Un viatge familiar que li permet descobrir i conèixer de ben a prop la realitat al país subsaharià, i concretament de les dones d'una regió senegalesa, conegudes per teixir xarpelleres amb les que s'expressen i es comuniquen.

A partir d'aquí, la Mònica es proposa empoderar les dones d'aquella comunitat a través d'aquestes xarpelleres, i no només això sino també establir una relació de proximitat amb la comunitat, fent donacions de material tant hospitalari com escolar. Avui, uns anys després d'aquell viatge, l'associació 'Camina Senegal' creix sense parar i, a banda d'ajudar la regió des de la distància, també ho fa organitzant viatges ocasionals per mantenir aquesta gran connexió que té amb aquestes regions. A 'La Ciutat' hem conegut precisament la seva fundadora, la Mònica Moro, que ens ha explicat com va tenir aquesta connexió amb el Senegal, les primeres passes de l'entitat i el dia a dia de l'associació.