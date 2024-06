Ciutat Solidaria: Al Perro Verde

L'associació 'Al Perro Verde' va néixer el 2011 amb una idea que encara no havia tingut ningú: Fer que vagin de la mà les qualitats dels gossos per ser terapeutes i les persones que necessitin inserir-se a la societat. Amb aquesta premisa, el seu co-fundador, l'Albert Ayala, ens ha explicat el funcionament d'aquesta associació especial que té cura tant dels gossos com de les persones a les que ajuda.

A 'Al Perro Verde' fan sessions amb persones que han estat privades de llibertat, amb persones amb altres capacitats, amb gent gran, amb nens i amb tota persona que necessiti l'ajuda i l'atenció d'un gos per reconnectar amb el seu dia a dia i inserir-se a la societat.