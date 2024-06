Ciutat Solidaria: Tot Raval

La fundació Tot Raval va néixer a principis dels anys 2000 i ha anat guanyant teixit des d'aleshores. Avui és una fundació que aglutina nombroses entitats socials amb la finalitat de reforçar el teixit social del barri del Raval.

Òscar Esteban és el seu director i ha passat per 'La Ciutat' per explicar la tasca de Tot Raval i també per donar-nos els detalls del que serà el primer gran esdeveniment: Suma pel Raval. L'esdeveniment tindrà un escenari inmillorable: El Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Allà, es farà la presentació de tres projectes en favor de les dones del barri que han estat escollits per rebre finançament o donatius.

Suma pel Raval és, doncs, una mostra més de l'activitat i la vida que té Tot Raval, una fundació que ha nascut per fer de pulmó al barri del Raval i que poc a poc es va consolidant.