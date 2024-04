ERC i Junts: Mateixos objectius, camins paral·lels

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha celebrat que Junts abandoni la via del "no" per començar el camí de la negociació amb l'Estat. Un camí que ha desbrossat, al seu parer, la formació republicana al llarg dels 3 anys que han estat governant Catalunya.

"Benvinguts al club" ha ironitzat Aragonès al assabentar-se que Carles Puigdemont ha promès "cancel·lar el deute amb l'Estat a compte d'inversions no executades". El líder republicà no s'ha sorprès perquè és una proposta que, diu, neix d’un acord d’investidura amb Pedro Sánchez, quan els republicans van pactar la deflactació de 15mil milions d’euros que Catalunya deu a l’Estat.

De fet, Aragonès ha assegurat que ERC fa meso que va proposar el finançament singular per acabar amb el dèficit fiscal. Una mesura que "Junts va titllar de partidista", però que ara assumeixen com a "proposta estrella".

I malgrat els republicans lamenten que Junts hagi menystingut totes les seves propostes els darrers mesos, celebren que tornin a la via de la negociació per treballar plegats. També per establir les bases per celebrar un referèndum.

De fet, el líder republicà ha llençat la pregunta que formularien als ciutadans. "Voleu que Catalunya sigui un Estat independent?"

Una hipotètica resposta i que fos vinculant culminaria la segona fase per solucionar, diuen, el conflicte polític. Després d’indultar els presos, eliminar el delictes de sedició i aconseguir l’Amnistia.

De totes formes, els republicans aposten per l’acord de claredat, el què anomenen com un gran pacte de país. I, en aquest sentit, reclamen que el PSC es posicioni sobre aquesta qüestió. Fins ara, assegura Aragonès, només han obtingut silenci.