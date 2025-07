Morera: "Egipte és un país molt segur"

La realitat d'Egipte és molt diferent a la que pensa occident. Tal i com ens ha explicat Pol Morera, "és un dels països on m'he sentit més segur", després d'haver viscut durant pràcticament un any en aquest país Africà. Ell va residir a El Caire, una ciutat de prop de 10 milions de persones.

Més d'un 90% dels habitants són de creencia musulmana però vivint sota un règim laic que podríem catalogar com a una "dictadura militar". Si vols saber més sobre el context d'un país que fa frontera amb Gaza, d'entre altres països, no dubtis en prèmer el play i gaudir de 30 minuts plens d'experiència i coneixement,