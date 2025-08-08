RACONS DEL MÓN

Com és viure sota una dictadura?

La Brúixola ens guia fins a Egipte, on hi ha anirem de la mà del Pol Morera, llicenciat en llengües aràbigues i qui va viure durant un any en aquest país musulmà

Ricard Jiménez

Barcelona |

Viure a Egipte sota una dictadura significa conviure amb una presència policial constant, una vigilància que es fa sentir als carrers, a les xarxes i fins i tot en les converses quotidianes. La por a represàlies ha silenciat moltes veus, i l’esperit de lluita que va encendre la revolució del 2011 sembla avui apagat. La censura, la repressió i la manca de llibertats han anat calant en la societat, generant una resignació col·lectiva que fa difícil imaginar un canvi imminent. En aquest context, el seccionista Pol Morera ens convida a reflexionar sobre el valor de la democràcia i la fragilitat dels drets humans, recordant-nos que allò que aquí donem per fet, en altres llocs és un luxe llunyà.

