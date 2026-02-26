Crónica de un liderazgo frustrado: Yolanda Díaz, de ser la gran promesa que aspiraba a presidenta a verse obligada a renunciar como candidata

Yolanda Díaz no será candidata en las elecciones generales de 2027. Así lo anunció en un comunicado publicado en su cuenta de Bluesky, en el que aseguró que se trataba de una "decisión muy meditada" tras una etapa en una política que calificaba como "dura, especialmente para mujeres".

"No me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", aseguró Yolanda Díaz, que añadió que cumpliría con el mandato de los votantes hasta el final de la legislatura.

La gran esperanza de la izquierda que aspiraba a ser la primera mujer presidenta

En las elecciones generales de 2023, Yolanda Díaz consiguió armar una amplia candidatura de unidad bajo el nombre de Sumar -con quince partidos, entre ellos IU, Más Madrid, los comunes y Podemos-, convirtiéndose así en la gran promesa y esperanza de la izquierda que aspiraba a llegar a convertirse en algún momento en la primera presidenta del Gobierno de España.

Sumar no alcanzó el techo que tenía la izquierda alternativa en los anteriores comicios, pero ella sí logró el apoyo suficiente para mantenerse como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el segundo Gobierno de coalición con el PSOE. Sin embargo, los malos resultados obtenidos por la formación en las elecciones europeas, gallegas, vascas y catalanas de 2024 propició que dimitiese como líder de su partido, el Movimiento Sumar.

Pablo Iglesias la encumbró

En el anterior Gobierno de coalición, fue el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien nombró a Yolanda Díaz su sucesora dentro del Ejecutivo cuando él renunció a la Vicepresidencia para ser candidato en las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, Yolanda Díaz siempre tuvo buena sintonía con Pedro Sánchez y a raíz de varias polémicas con la rama de Podemos, entre ellas, las críticas que suscitó el Ministerio de Igualdad de Irene Montero a raíz de la 'Ley del sólo sí es sí', la ministra de Trabajo empezó a distanciarse de sus compañeros de Podemos, hasta el punto de excluir de las listas electorales de Sumar para 2023 a Irene Montero.

Los morados acabaron rompiendo con Sumar poco después de estas elecciones, y el grupo parlamentario de Díaz se redujo a los 26 diputados con los que cuenta en la actualidad. Además del rechazo de Podemos, el liderazgo de Díaz en la izquierda alternativa ha sido cuestionado por algunos compañeros de su espacio, entre ellos el líder de IU, Antonio Maíllo, que ensalza no obstante su labor en el Gobierno.

Por Podemos da un "paso al lado"

Carlos Alsina ha explicado en Más de uno que "todo el mundo sabe que si había un obstáculo insalvable para que las izquierdas volvieran a juntarse" era Yolanda Díaz. Si querían que Podemos volviese a la "casa común" tenían que eliminar el "obstáculo" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

¿Por qué? Porque el veto que Díaz hizo a Montero no se lo "perdonaron" nunca en Podemos: "Podemos se salió del grupo parlamentario y por eso Podemos ha hecho vida por su cuenta y por eso jamás volverá a Sumar mientras esté Díaz".

Por tanto, la líder de Sumar "se rinde y se quita de en medio": "Y tampoco nadie le ha pedido que no lo haga". No han salido voces de la izquierda pidiéndole que se lo piense mejor y que sea la líder de la izquierda. "Se le han agradecido los servicios prestados, que significa que todo el mundo dentro de la izquierda da por hecho que esto ayuda a que se pueda producir esa reunificación".

"Yolanda Díaz no pasa todavía a la historia, pero sí da un paso al lado, se quita de en medio y ahora son otros los que tendrán que ver si convencen a Ione Belarra, Pablo Iglesias e Irene Montero para ir juntos a las elecciones", ha asegurado el presentador.