Rufián expresa su preocupación a Pedro Sánchez tras la imputación de Zapatero: "Si esto es verdad, es una mierda"

Gabriel Rufián ha declarado sentirse "jodido" en el día de hoy. El portavoz de ERC en el Congreso ha afirmado este miércoles sobre el auto de imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que "si es verdad es una mierda y si es mentira es una mierda aún mayor", aunque ha estimado que de cualquier forma merece una "respuesta" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rufián ha preguntado al presidente del Gobierno en relación a uno de los tres delitos por los que se le acusa a Zapatero, el de tráfico de influencias, y ha preguntado al presidente "dónde acaba el lobbismo y dónde empieza el tráfico de influencias".

Rufián declara que otros expresidentes "se lo merecen mucho más"

El republicano ha comenzado su intervención mostrando su "respeto y afecto por Zapatero": "Yo no soy objetivo, yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Nueve de los nuestros están en la calle. Duermen en su casa, en gran parte por él", declaraba Rufián.

Sin embargo, ha expresado su malestar, afirmando que también tiene "ojos en la cara". Con pesadumbre, ha recalcado que "la izquierda es otra cosa": "Si esto es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces. Demasiadas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto les rompe el corazón", lo que ha generado la reacción burlesca de la bancada popular.

"88 páginas, 88: tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales", explicaba Rufián, que ha planteado las siguientes preguntas: "¿Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda? Sí, y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí, y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? No 88, sino 188. Sí, también".

Rufián ha insistido en que casos de corrupción en la izquierda se han visto "otras veces" y hay quien roba "a manos llenas" y están "encantados de la vida", pero ha insistido en que la izquierda es "otra cosa".