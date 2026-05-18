¿Cuándo se celebran las próximas elecciones? La fecha de las autonómicas, municipales y de las generales

Las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el pasado domingo 17 de mayo han sido, en principio, las últimas de este año. El 2026 ha deparado un total de cuatro convocatorias electorales celebradas en España tras sumar las andaluzas a las de Extremadura y Aragón, adelantadas, y las de Castilla y León, correspondientes a su calendario electoral ordinario.

El calendario electoral en España, por tanto, queda congelado hasta el 2027, año en el que se llevarán a cabo las elecciones generales y las municipales y autonómicas. Estas últimas afectarán a todas las comunidades menos a las anteriormente mencionadas, ni Galicia, País Vasco y Cataluña.

Las últimas elecciones generales tuvieron lugar el pasado 23 de julio de 2023, por lo que en esta ocasión podrían celebrarse en una fecha parecida de 2027, ya que Pedro Sánchez no tiene intención de adelantar comicios. Tampoco se prevé que coincida con los comicios autonómicos en lo que supondría un "superdomingo electoral".

No coincidirían los procesos electorales generales con los autonómicos y municipales

El presidente del Gobierno ya fue preguntado el verano pasado sobre la posibilidad de que las elecciones autonómicas y municipales coincidiesen con las generales, un suceso inédito que Sánchez se encargó de rechazar: "yo soy muy respetuoso con los ámbitos de elección", recalcando que los españoles han de elegir "a su alcalde, a su alcaldesa y a su presidente autonómico".

Respecto a la celebración de los últimos comicios autonómicos y municipales, estos tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023; por lo que si extrapolamos esta fecha al calendario del año que viene, podrían celebrarse en alguno de los domingos del 23 o el 30 de mayo.

De momento, no existe una confirmación oficial para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales y las generales en España. La legislación vigente impide a Sánchez alargar su legislatura más allá de agosto de 2027, por lo que las elecciones generales, a priori, deberían tener lugar en julio o agosto del próximo año.