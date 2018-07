Rajoy ante las acusaciones de corrupción: "Hasta aquí hemos llegado"

La corrupción ha sido el tema candente del cara a cara que ha provocado el mayor enfrentamiento entre los participantes del 'Cara a cara'. El líder de la oposición ha dicho "sonrojarse" e "indignarse" cuando recuerda los casos de corrupción de los últimos cuatro años, asimismo ha acusado al presidente del Gobierno de no haber dimitido cuando tuvo que hacerlo. Rajoy ha reprochado que "por qué el PSOE no inició una moción de censura para mi dimisión". Tras escuchar las afirmaciones de Pedro Sánchez sobre la trama Gürtel y su relación con el PP, Mariano Rajoy ha acusado de "ruin, mezquina y miserable" la afirmación del líder de la oposición.

La tensión del 'Cara a Cara' ha subido cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "ruin, mezquino, miserable y deleznable" por la afirmación de que él no es honesto por los casos de corrupción que han afectado a su partido.

Rajoy y Sánchez se han enzarzado por la corrupción en el debate cara a cara en el que, ante esa afirmación del secretario general del PSOE, el presidente del Gobierno le ha espetado: "Hasta ahí hemos llegado".

Ha sido el secretario general del PSOE el que ha iniciado este rifirrafe al considerar que cuando Rajoy envió un SMS al extesorero del PP Luis Bárcenas pidiéndole que fuera fuerte, debería haber dimitido y no debería ser ahora de nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno. "Usted nombró a Bárcenas gerente, le ascendió a tesorero y luego a senador. Cuando perdió las elecciones en 2004, usted se fue de vacaciones pagadas por parte de la empresa de Correa, el líder de la Gütel, y usted ha permitido que la señora Cospedal mintiera en la cara de todos los españoles diciendo que iba a hacer un despido en diferido de Luis Bárcenas", ha señalado Sánchez.

También le ha responsabilizado de haber destruido "a martillazos" el ordenador del extesorero ante el requerimiento de los jueces y le ha reprochado que dijera que, tras las primeras informaciones sobre Bárcenas, él dijera que todo era falso. "Usted tenía que haber dimitido entonces, hace dos años. Ahora se presenta para ser presidente otros cuatro años y yo le digo lo siguiente: los españoles van a elegir libremente, pero le advierto que, si sigue siendo presidente, el coste para nuestra democracia y para la institución que quiere representar, es enorme", ha subrayado. Y ha proseguido: "El presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es".

Ante esa acusación, Rajoy, visiblemente enfadado, es cuando ha dicho: "hasta ahí hemos llegado". Tras precisar que si creía que tenía que haber dimitido, lo que tenía que haber hecho el PSOE es presentar una moción de censura, ha explicado que es lo que él habría hecho. "Yo soy un político honrado, como mínimo tan honrado como usted. He sido concejal, presidente de Diputación, vicepresidente de la Xunta, cinco veces ministro, vicepresidente y presidente del Gobierno, y jamás me ha citado nadie en ningún juzgado ni jamás nadie le ha acusado de apropiarse de nada", ha señalado.

Ha añadido que no se dedica a la política por dinero y ha aconsejado a Sánchez que, "como va a perder las elecciones", no olvide que quizás pueda recuperarse de eso, pero nunca se va a recuperar de su afirmación "ruin, mezquina y miserable" que ha hecho hoy respecto a su honestidad y decencia. Tras invitarle a que si tiene algo contra él le lleve al juzgado, ha insistido en que no va a aceptarle lecciones de honradez y le ha precisado que no iba a hablarle de los Eres en Andalucía porque él no quería "emponzoñar" el debate.

"Usted no es un político decente", le ha vuelto a acusar Sánchez, quien ha reiterado que la diferencia entre él y el jefe del Gobierno es muy grande porque él se considera "un político limpio".