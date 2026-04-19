ELECCIONES GENERALES

Yolanda Díaz dice que no irá "en ninguna" lista para las elecciones generales: "Categóricamente, no"

La vicepresidenta ha dicho que aunque ella no esté en las siguientes elecciones, sí lo estará su "espacio político" y que hará "todo" lo posible para que no lleguen a Moncloa ni Feijóo ni Abascal.

Yolanda Díaz reconoce que China no es "un régimen pluripartidista", pero que avanza en el estado de derecho: "Es un actor clave en el mundo"

La abrupta ruptura de Yolanda Díaz con Junts: de blanquear a Puigdemont a llamarle "racista y clasista"

EFE

Madrid |

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo | Europa Press

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha descartado, "categóricamente", que vaya a integrar alguna lista en las elecciones generales previstas para 2027 y, aunque no ha mostrado la misma contundencia al ser preguntada sobre un regreso a la política gallega, ha dejado claro que, cuando acabe la legislatura, quiere centrarse en su familia.

La ministra de Trabajo, en una entrevista con Radio Galicia ha afirmado que ella no va a estar en las siguientes elecciones nacionales, pero sí su "espacio político" y ha anunciado que hará "todo" lo posible para que no lleguen a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Díaz anunció en febrero que no iba a ser candidata en las próximas generales y ahora ha precisado que tampoco va a ir "en las listas", en "ninguna" de ellas. "Categóricamente, no", ha zanjado.

Menos contundente ha sido sobre su vuelta a la política gallega y ha dicho que en realidad "nunca" se fue de Galicia. "Ahora mismo estoy en agotar esta legislatura, en muchas normas que estamos trabajando ahora y que son muy importantes en la vida de la gente trabajadora", ha advertido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer