Rufián asegura que está "dispuesto" a encabezar un nuevo espacio de izquierdas en las elecciones generales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que está "dispuesto" a liderar un grupo de izquierdas a la izquierda del PSOE y ser el cabeza de la lista en las elecciones generales previstas para 2027. "Si mi presencia puede ayudar, yo estoy dispuesto; por supuesto", ha declarado Rufián este miércoles en un acto de Club Siglo XXI .

Así las cosas, Rufián ha reivindicado el tirón que están teniendo las fuerzas de izquierdas "arraigadas en el territorio", como se ha visto en las elecciones autonómicas, en el caso de la Chunta Aragonesista o Adelante Andalucía. Si ese espacio a la izquierda sirviera para "maximizar los resultados electorales, p'alante", ha añadido.

Además, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera ser "siempre" el candidato a la izquierda del PSOE. Según Rufián eso es "un desastre" y ha abogado por una legislatura con un PSOE "sometido" a las izquierdas soberanistas e independentistas.

Ha pedido a ERC "condiciones" para presentarse como cabeza de lista del partido

A su juicio, las izquierdas actuales son "un problema" y que la clave está en las izquierdas arraigadas en los territorios. Si bien, sobre si esto le apartaría de ERC, ha comentado que desde su partido "siempre se han hecho cargo de lo que sucedía más allá de sus fronteras" y que no se va a ir hasta que le echen.

Además, ha confirmado que existen una "serie de condiciones" que ha pedido a ERC para presentarse, de nuevo, como cabeza de lista en los comicios del año que viene, pero no ha desvelado cuáles. Sobre su relación con Oriol Junqueras dice que no están "de acuerdo en todo" y que a veces se quieren "matar", pero que "nunca" dirá algo malo sobre él.

No exigirá elecciones al PSOE aunque Zapatero acabe condenado

Preguntado por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha aseverado que no va a reclamar elecciones generales al PSOE aunque acabe condenado por la Audiencia Nacional porque la alternativa PP-Vox es "infinitamente peor". Aunque sí pediría la convocatoria electoral si se demuestra que en el PSOE ha habido financiación ilegal, "por coherencia", porque el Gobierno tendría que caer igual que el PP por la trama Gürtel.

En cuanto a una hipotética moción de censura al Gobierno impulsada por la derecha, ha descartado que el PNV pudiera apoyarla porque "es un partido serio" que sabe "muy bien medir y sabe por dónde viene el viento" y "lo que piensa la calle".