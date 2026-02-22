Salvador Illa descarta a Feijóo como próximo presidente del Gobierno: "No ha entendido España"

El jefe del ejecutivo catalán, Salvador Illa, no ve al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el próximo presidente del Gobierno, porque "no ha entendido España" y es el "gran acelerador de votos de Vox".

En una entrevista que publica este domingo El País, el presidente de la Generalitat ha atribuido el ascenso de Vox en las últimas elecciones autonómicas y en las diferentes encuestas al PP y, "muy concretamente" a Feijóo: "El no será presidente. No ha entendido España y es el gran acelerador de votos de Vox", ha subrayado.

"Tengo un proyecto para una década en Cataluña"

En este sentido, ha puesto como ejemplo que tras los resultados de los recientes comicios en Extremadura y Aragón el PP tendrá que pactar con Vox, no solo los presupuestos, sino una investidura con un socio que ha salido "más fortalecido" de las urnas.

Preguntado si los socialistas, en caso de no sumar en las próximas generales para poder gobernar, facilitarían con su abstención un ejecutivo del PP sin Vox, ha contestado que "esto no es lo que la ciudadanía pide", y ha instado a los populares a ser "coherentes" con sus pactos.

Illa tampoco se ve como candidato a la presidencia del Gobierno si su partido se lo pidiera: "No", ha dicho a esta pregunta.

"Tengo un proyecto para una década en Cataluña. Y mi ambición sería en 10 años dejarla con unos servicios públicos al máximo nivel europeo. Tras unos tiempos intensos, toca estabilidad. Ese es mi proyecto", ha argumentado.

Aprobar los presupuestos catalanes

El presidente de la Generalitat ha garantizado a ERC su compromiso con los acuerdos de investidura en materias como la del IRPF, desde "posiciones de realismo", y ha asegurado que se dejará "la piel" para la aprobación de los Presupuestos.

"Estoy comprometido con los acuerdos de investidura. Los vamos a cumplir desde posiciones de realismo. Y en eso estamos trabajando", ha subrayado Illa.

De hecho, la cesión del IRPF es uno de los obstáculos en las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat, que ERC mantiene en estos momentos congeladas al no tener "garantías" de que el PSOE acabará cumpliendo con este compromiso, según anunció ayer el líder republicano, Oriol Junqueras.

Pese a ello, Illa ha señalado que Cataluña "necesita presupuestos", por lo que no contempla "otro escenario" que no sea el que las cuentas catalanas salgan adelante: "Yo cumpliré. Me dejaré la piel en ello".

En el supuesto de que finalmente se transfiera la recaudación del IRPF a Cataluña, ha asegurado que "ninguno de los acuerdos" que él pueda firmar en esta materia van a "poner en riesgo la solidaridad de los territorios de España".