Rubén Amón, sobre el acto de Gabriel Rufián e Irene Montero: "La credibilidad electoral que tiene esta operación es nula"

Carlos Alsina ha comentado durante la tertulia de Más de uno los resultados de una encuesta que publica 'El Periódico de Catalunya', que asegura que el 46% de los españoles apoyan la propuesta de Rufián de que los partidos a la izquierda del PSOE presenten una candidatura común a las próximas elecciones generales.

Sobre si votarían una candidatura liderada por Rufián, el porcentaje cambia: solo el 10% estaría por votar una candidatura encabezada por Rufián.

Diferencia entre popularidad y credibilidad

A raíz de los resultados de esta encuesta, el periodista Rubén Amón ha querido diferenciar en Más de uno la popularidad y la credibilidad electoral.

"Gabriel Rufián e Irene Montero son muy populares, pero la credibilidad que tiene esta operación es nula", ha dicho Amón.

Además, ha señalado que hay que diferenciar seguidor de votante: "Montero y Rufián tienen muchos seguidores, pero muy pocos votantes. "Seguidor no significa partidario".

"Yo sigo a Rufián; me parece una cuenta divertidísima, y también sigo a Irene Montero", ha confesado Amón.

El futuro de la izquierda

Gabriel Rufián e Irene Montero debaten este jueves sobre el futuro de la izquierda. El exdirigente de Podemos y Catalunya En Comú Xavier Domènech y lleva por título 'Què s'ha de fer?' ('¿Qué hay que hacer?').

El encuentro llega en pleno debate sobre cómo deben articularse las izquierdas de cara a las próximas elecciones generales, y con la propuesta de Rufián de lanzar una candidatura "plurinacional" sobre la mesa.

En los últimos meses, el republicano ha planteado un frente común de fuerzas como ERC, BNG, Bildu, MÉS, Compromís, Sumar y Podemos como fórmula para reeditar un gobierno de coalición con el PSOE y evitar uno del PP y de Vox.