Rufián e Irene Montero presentan sus propuestas para la izquierda alternativa y se preguntan "¿qué hacer?"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, protagonizan en la tarde de este jueves un acto en la Universidad Pompeu Fabra sobre el futuro de una izquierda alternativa a la actual que permita reconfigurar este espacio político.

Desde el entorno del portavoz republicano en la Cámara Baja enfatizaron que la charla no versará sobre alianzas, sino en lanzar propuestas que sirvan como sacudida para la izquierda. Ya en un acto en febrero con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, Rufián expuso su plan para evitar la división electoral de la izquierda y maximizar sus opciones para ganar a la derecha provincia a provincia.

"¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", dijo entonces para remarcar después que su propuesta de unir a las fuerzas de izquierda no implica retiradas de partidos, sino que la intención es formar confluencias en una o dos listas. Incluso llegó a mostrarse dispuesto a hacer campaña a favor de la izquierda en las elecciones andaluzas.

No obstante, la propia dirección de ERC se ha desmarcado de esa estrategia, al igual que otras fuerzas soberanistas como BNG o Bildu. De hecho, Oriol Junqueras no asistirá al acto alegando que su partido tiene proyecto autónomo, sin pretensión de coaligarse con la izquierda estatal ni decirle cómo debe organizarse.

Giro en Podemos

Fuentes de la dirección de Podemos exponen que hay mucha gente con "ganas de izquierda y de que la situación actual cambie". Para todos ellos tienen un claro mensaje: "Que sepan que vamos a dar la pelea porque solo si la izquierda está fuerte en Cataluña y en España será posible bajar el precio de los alquileres y los alimentos o hacer el transporte público gratuito y parar a la derecha".

En cualquier caso, el partido morado ha iniciado un giro respecto a los movimientos de Rufián. Recordemos que en un primer momento receló del acto con Emilio Delgado, el cual calificó de mera charla. Pero no solo eso, sino que además rechazó su plan porque consideraba que esos criterios de mera aritmética electoral solo acabarían con la izquierda.

Sin embargo, y tras semanas de conversaciones, se anunció el pasado mes este evento que tiene aroma de revulsivo para los morados, pues eleva el foco mediático de su principal referente electoral de cara a las generales tras encadenar dos debacles electorales en Aragón y Castilla y León, donde no alcanzó si quiera el 1% de votos.

Pablo Iglesias dice sí

Desde que se conoció el acto, Montero dejó constancia de que le gusta hacer equipo con Rufián y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo que no se le ocurría mejor binomio para frenar a la derecha en las próximas elecciones. También se ha pronunciado el exlíder de los morados Pablo Iglesias, quien asegura que este tándem es el que se necesita para revitalizar a la izquierda y que la gente quiere una candidatura liderada por ambos.

Además, el evento llega también con otro cambio estratégico de Podemos, que vuelven a confluir en Andalucía en una candidatura junto a Sumar e IU tras la ruptura de finales de 2023 con el socio minoritario del Ejecutivo y donde han competido en todos los comicios que tuvieron lugar a excepción de Extremadura, donde revalidaron la confluencia en esa cita electoral con la formación que comanda Antonio Maíllo.

No obstante, los efectos del acuerdo para reeditar la coalición Por Andalucía han sacudido Podemos, dado que el partido a nivel autonómico afeó que no se respetaba su peso político y que se busca que el partido quede fuera del parlamento autonómico el 17M. Incluso Iglesias habló de indignación y de que se trataba de una renuncia de una "plaza" para reimpulsarse en el próximo hito electoral, que con el calendario actual serían las generales.