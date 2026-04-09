Pilar Gómez: "Rufián es un poco esquirol. Ahora hace un acto con Podemos a ver si tiene más recorrido"

El encuentro entre ERC, Gabriel Rufián y la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero, que tendrá lugar esta tarde en la Universitat Pompeu Fabra, con el exdirigente de los Comuns, Xavier Domènech, como moderador, pretende servir como guía sobre cómo deben articularse las izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

Tras el acto celebrado en febrero con el diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, ahora Rufián se reúne con Podemos, donde hablará de su propuesta de lanzar una candidatura "plurinacional" de cara a las próximas elecciones generales.

Sobre la reunión de esta tarde, la periodista Pilar Gómez ha comentado en la tertulia de Más de uno que Rufián es un poco esquirol. "Ahora hace un acto con Podemos a ver si tiene más recorrido", ha asegurado.

Estoy muy disgustada por Emilio Delgado

Gómez dice que parece que Rufián ha abandonado el proyecto de futuro para la izquierda con Sumar y que está "muy disgustada" por Emilio Delgado: "Sumar pensaba que iba a hacer algo con Rufián y al final, no".

Los demás tertulianos han puntualizado que, más que esquirol, lo de Rufián es "poliamor". La periodista ha asegurado que Rufián y Podemos son "incompatibles".

Por su parte, Rufián ha dicho que no dejará ERC, pero ha instado a su formación a asumir la "responsabilidad histórica" de "frenar el fascismo".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Rufián ha defendido su propuesta de frente de izquierdas para evitar un gobierno del PP y Vox, pocas horas antes del acto en Barcelona con la número dos de Podemos, Irene Montero.

A pesar de que la dirección de su partido rechaza sus planteamientos, Rufián ha apelado a la tradición política de Esquerra para que tome parte en la construcción del frente de izquierdas.